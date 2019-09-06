الامارات | 19 لاعباً يغيبون عن قمة العين والجزيرة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً يغيبون عن قمة العين والجزيرة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق الجزيرة نظيره العين في مباراة قمة بثالثة جولات كأس الخليج العربي، الساعة 9:15 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول لنجم العين، البرازيلي كايو الذي غاب عن مباراة شباب الأهلي في الجولة الأولى التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2، في حين كان العين مرتاحاً في الجولة الثانية، في المقابل كان الجزيرة قد فاز على خورفكان في الجولة الأولى 3-1، لكنه عاد وخسر من شباب الأهلي في الثانية برباعية نظيفة.

لكن القمة ستكون حواراً بين اللاعبين الشباب بشكل كبير في ظل الغيابات المؤثرة التي تصل إلى 19 لاعباً من الفريقين معاً، نظراً لالتحاق عدد من الدوليين بالمنتخب الوطني الذي يستعد للقاء ماليزيا في مستهل التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

ويمتلك الجزيرة ثلاث نقاط فقط من مباراتين في المجموعة الأولى التي يتصدرها شباب الأهلي، بينما العين لديه نقطة من مباراة واحدة. وسيغيب عن العين تسعة لاعبين هم: خالد عيسى وبندر الأحبابي وأحمد برمان ومحمد شاكر مع المنتخب الأول، وسعيد جمعة وفلاح وليد وخالد البلوشي وعلي عيد مع الأولمبي، ولابا كودجو مع منتخب توغو.

في المقابل، تشهد قائمة الجزيرة عدداً من الغيابات أيضاً لنفس السبب هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري، كما انضم اللاعب ثولاني سيريرو، إلى معسكر منتخب بلاده جنوب إفريقيا، كما يغيب عبدالرحمن العامري، المتواجد مع المنتخب الأولمبي.

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وستعطي هذه المباراة الفرصة لمدربي الفريقين لإشراك عدد كبير من اللاعبين الصغار والبدلاء من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني، استعداداً للمباريات المقبلة في البطولات المحلية، ولعل النجم الأبرز المتوقع ظهوره اليوم هو البرازيلي كايو، لاعب العين الذي عانى إصابة عضلية، أبعدته عن لقاء شباب الأهلي في الجولة الأولى، فيما نال «البنفسج» راحة في الجولة الثانية، وظهر كايو لائقاً خلال التدريبات في انتظار القرار النهائي من المدرب إيفان ليكو والجهاز الطبي».

وقال مدرب الجزيرة، الهولندي يورغن ستريبل في تصريحات صحافية، إنه مصمم على استعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط المفاجئ أمام شباب الأهلي، وشدد على أن تلك الهزيمة كانت بمثابة الصدمة للجميع، وأنهم مطالبون بتصحيح الوضع من خلال الفوز في مباراة كبيرة أمام العين.

وفي ظل الغيابات المؤثرة، قال إنه يعول على التعافي السريع للأجانب مراد باتنا وكينو وكوسانوفيتش في الوقت المناسب للحاق بالمباراة.

مدرب العين: سنظهر بفريق مختلف

قال مدرب فريق العين، إيفان ليكو، إن الكل في كامل تركيزه لتحقيق الفوز على الجزيرة وحصد النقاط الثلاث، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه سيظهر أمام الجزيرة بـ«فريق مختلف تماماً عن الذي خاض به مباراة شباب الأهلي في الجولة الأولى»، كما أكد أن غياب الدوليين ليس مبرراً لعدم الظهور بالشكل المطلوب والسعي لتحقيق الفوز، مؤكداً ثقته التامة في اللاعبين الشباب الذين سيأخذون فرصتهم في هذه المباراة.