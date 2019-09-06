الامارات | محمد القدسي ..الشواء لتخفيف ضغوط المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القدسي ..الشواء لتخفيف ضغوط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف المراحل السنية لكرة السلة سابقاً في كل من أندية الوحدة، وشباب الأهلي، والوصل، والحالي في نادي الجزيرة، السوري محمد القدسي، عن موهبته في حفلات الشواء، خصوصاً أن المدرب الذي سبق له تحقيق 17 بطولة على مدار 28 عاماً يلجأ إلى هواية الشواء للخروج من ضغط المباريات، وجمع أقطاب اللعبة كافة لتعزيز الألفة والصداقة. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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