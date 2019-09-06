الامارات | فابيو ليما..«الابن» ينضم إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما..«الابن» ينضم إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الوصل عن انضمام نجل لاعب «الإمبراطور»، البرازيلي فابيو ليما، إلى صفوف «الفهود»، حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في «تويتر»، إذ نشر النادي تغريدة ذكر فيها: «رحبوا معنا بلاعبنا الجديد بينتو فابيو دي ليما»، ليعزز اللاعب البرازيلي وجوده مع «الأصفر». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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