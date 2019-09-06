الامارات | مدرب ألمانيا قلق من خطورة فان دايك في «القمة الأوروبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألمانيا قلق من خطورة فان دايك في «القمة الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الهولندي اختباراً صعباً في تصفيات كأس أوروبا 2020، حين يحلّ ضيفاً على نظيره الألماني المتجدد، في أول مباراة للمانشافت من دون نجمه الشاب، لوروا سانيه، المصاب.

وتعتبر المباراة بالغة الأهمية للمنتخبين، لكن سيكون على المنتخب الألماني مواجهة الخطر الكبير الذي يمثله صخرة دفاع هولندا وأفضل لاعب في أوروبا، فيرجيل فان دايك.

وقال مدرب المنتخب الألماني، يواخيم لوف، عن قائد هولندا: «كان يستهان به قليلاً في العديد من السنوات الماضية، لكن مستواه الذي يقدمه مع ليفربول في آخر عامين كان قوياً مثل الصخرة، وأيضاً مع المنتخب الهولندي».

وأضاف: «إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي للغاية في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جداً، وفي عملية فتح المباراة أصبح قوياً في الأشهر الأخيرة».

وبما أن طوله يقترب من المترين، ولديه بنيان قوي، فإن فان دايك يعتبر المدافع النموذجي، بجانب امتلاكه مهارات كرة القدم. وقال لوف، الذي يتمنى أن يقوم مهاجموه بالتغلب على فان دايك: «يجب أن تستثمر كثيراً إذا كنت تريد أن تخرجه من توازنه».

ويعتبر فان دايك أفضل مدافع في العالم. وكان أحد مفاتيح لعب يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، كما أنه اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووُلد فان دايك من أم من سورينام وأب هولندي، والآن يتحدى فان دايك الثنائي ميسي ورونالدو للحصول على جائزة لاعب العام. وكان اللاعب بالفعل فاز بالجائزة الأوروبية، رغم أنه قال بنفسه إنه لا يمكن مقارنته بالمهاجمين العظيمين.

Advertisements

لا يحب فان دايك الصوت العالي لكنه يحمل سلطة طبيعية، ليس فقط بسبب حضوره الجسدي. وجعله مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، قائداً للمنتخب الهولندي.

لم يكن صعوده ليكون لاعباً عالمياً مضموناً. وُلد فان دايك في مدينة بريدا، واحتاج إلى بعض الوقت ليحجز لنفسه مكاناً في كرة القدم الاحترافية. لكن المرض أرجأ تقدمه مع فريق جرونينجين. لكن فان دايك قاتل. ومن فريق سيلتيك، بطل الدوري الأسكتلندي، انتقل إلى ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان مدربه هناك هو كومان.

ثم جاءت صفقة انتقاله إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار، وأصبح أغلى مبلغ للتعاقد مع مدافع). هذا الإنفاق أتى بثماره لليفربول.

فوق كل هذا، قدرات فان دايك على انتزاع الكرة في الحالات الفردية لا يمكن مضاهاتها. وعندما تمكن نيكولاس بيبي من مراوغته هذا الموسم، أصبح أول لاعب يفعل هذا في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن مدينة هامبورغ الألمانية ستكون مسرحاً للقمة الأوروبية المثيرة، حيث يسعى الألمان لتأكيد تفوقهم على الهولنديين، بعد فوزهم عليهم في هولندا، مارس الماضي، بنتيجة 3-2، ليرتقي الألمان إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة (خلف إيرلندا الشمالية) بفارق ست نقاط عن هولندا الثالثة، التي لعبت مباراة أقل.

- اعتبر لاعب أرسنال نيكولاس بيبي أول من استطاع

مراوغة فان دايك، بعد 50 مباراة في الدوري

الإنجليزي.