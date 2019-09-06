الامارات | 10 صفقات تمناها الجمهور في أوروبا.. فكانت «دخاناً بلا نار»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات تمناها الجمهور في أوروبا.. فكانت «دخاناً بلا نار» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سوق الانتقالات الصيفية للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهي: (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي)، إثارة كبيرة، بعدما تم تداول العديد من الصفقات التي تصنّف ضمن صفقات «العيار الثقيل»، لكن رغم «الضجيج» الكبير، الذي أحاط بهذه الصفقات، فإنها فشلت في اللحظات الأخيرة، رغم أن وسائل الإعلام أكدت أنها اكتملت وتمت بشكل شبه رسمي.
«الإمارات اليوم» تستعرض 10 صفقات «مدوية» لم تصل إلى «النهاية السعيدة» في الميركاتو الصيفي كالتالي:
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