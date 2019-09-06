الامارات | مارادونا قريب من تدريب فريق أرجنتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا قريب من تدريب فريق أرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الأسطورة، دييغو مارادونا، من تدريب نادي خيمناسيا لابلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وقال مارادونا في تسجيل فيديو عبر الحساب الشخصي لمحاميه، ماتياس مورلا، على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «خضعت لجراحة أخيراً، وأجريت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن في الأيام الأخيرة لم أتحدث لأي شخص».

وقال محامي الأسطورة الأرجنتيني في تصريحات صحافية: «مارادونا مقتنع بفكرة التدريب في الأرجنتين، ولديه علاقات جيدة برئيس خيمناسيا، جابريل بيليجرينو، بنسبة 80%، مارادونا سيدرب خيمناسيا».