الامارات | مبادرة تستكشف 159 لاعباً «قتالياً» في حدائق الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تستكشف 159 لاعباً «قتالياً» في حدائق الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد عبدالرحمن العويس، أن النادي ابتكر طريقة جديدة، خلال الصيف الجاري، لجذب اللاعبين واللاعبات، لممارسة الرياضات القتالية التي تتم ممارستها في النادي، وهي الكاراتيه والجودو والتايكواندو والجوجيتسو، وذلك باستفادة 159 لاعباً ولاعبة تم اكتشافهم من خلال مبادرة مبتكرة تم تنفيذها في 60 حديقة بإمارة الشارقة.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم» إن النادي أطلق مبادرة جديدة، بتوقيع اتفاقية مع بلدية الشارقة، تم من خلالها الحصول على الموافقة بشأن استخدام نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المباني التي تصلح لأن تكون صالة رياضية في الحدائق الموجودة في الإمارة، بهدف تسهيل مهمة ممارسة الرياضات القتالية.

وأوضح: «نسعى إلى أن يكون داخل كل بيت شرجاوي لاعب أو لاعبة في إحدى الرياضات القتالية، خصوصاً التي تعد ألعاباً أولمبية، مثل التايكواندو والكاراتيه والجودو، إضافة إلى رياضة الجوجيتسو التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة».

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وأضاف: «فكرة المبادرة جاءت بعد قيامنا بتوزيع استبيان على أولياء الأمور، بشأن الصعوبات التي تواجههم بالنسبة إلى ممارسة أبنائهم الرياضات القتالية، كان أبرزها بعد منازلهم عن أماكن التدريبات، لذلك وقعنا اتفاقية مع بلدية الشارقة للاستفادة من 60 حديقة، ما يسهم في أن تكون مراكز التدريب قريبة من منازل الراغبين في التحاق أبنائهم بتدريبات الرياضات القتالية المختلفة».

وتابع: «استفاد من المبادرة الجديدة حتى الآن 239 لاعباً ولاعبة، كان منهم 159 لاعباً ولاعبة تم انتدابهم من التدريبات التي أقيمت في الحدائق، إذ كان العدد الأكبر من المواطنين والمواطنات، كما تم اختيار عدد كبير للانضمام إلى المنتخبات الوطنية».

وزاد بقوله: «الأمر لم يقتصر فقط على تدريب اللاعبين واللاعبات، ولكن أسهم اختيار إقامة التدريبات في الحدائق، على إتاحة الفرصة إلى أولياء الأمور لممارسة الرياضة بشكل عام في الحدائق، خلال الفترة التي يتدرب خلالها أبناؤهم، ما يجعلنا نصل إلى الهدف الأكبر، وهو أن تصبح الرياضة أسلوب حياة بالنسبة إلى جميع أفراد الأسرة».

وأشار إلى أن النادي لم يكتفِ بهذه المبادرة، موضحاً: «هناك بعض المناطق التي لا يوجد بها حدائق، أبرزها الرحمانية، لذلك حصلنا على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بشأن إمكانية استغلال الصالات الرياضية في المدارس الخاصة بالفترة المسائية، لتدريب الراغبين في ممارسة إحدى الرياضات القتالية». وأكد العويس أن «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أبرم اتفاقات أخرى مع الصالات الخاصة الموجودة في الشارقة، ليتم تدريب الموهوبين والموهوبات في هذه الصالات، وتنظيم بطولات خاصة بهم تحت إشراف النادي، كما تم عمل مركز تدريبي داخل المدينة الجامعية لجامعة الشارقة، يكون مخصصاً للطلاب والطالبات وأبناء هيئة التدريس في الجامعة، ما أسهم في ارتفاع أعداد اللاعبين واللاعبات بشكل كبير، وحصول جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى الجامعات».