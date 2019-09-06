الامارات | كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة الأولى لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو، على صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتشهد مشاركة واسعة، ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف درهم. ويتنافس اللاعبون بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 18 عاماً)، والرجال (فوق 18 عاماً). وتعد البطولة قاعدة رئيسة نحو الانضمام إلى المنتخب، وتمثيل الدولة في المسابقات الخارجية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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