رسميا.. مارادونا مديرا فنيا لجيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

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الخميس 5 سبتمبر 2019
أعلن نادى جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، مساء اليوم الخميس، عن تولى الأسطورة الأرجنتينية السابقة، دييجو أرماندو مارادونا، تدريب الفريق.
وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن مارادونا وقع عقدا لتولى تدريب فريق جيمناسيا لمدة عام واحد فقط.
وبذلك يعود مارادونا للتدريب، بعدما رحل عن تدريب فريق لدورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، منذ أشهر قليلة بسبب حالته الصحية.
جدير بالذكر أن فريق جيمناسيا لابلاتا، يحتل المركز الـ24 والأخير، بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، برصيد نقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.
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