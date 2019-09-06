إسبانيا تتخطى رومانيا 2 - 1 فى تصفيات يورو 2020

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الخميس 5 سبتمبر 2019

حقق منتخب إسبانيا، فوزا صعبا على مضيفه منتخب رومانيا، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، مساء الخميس على ملعب "أرينا ناسيونالا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة السادسة، بتصفيات يورو 2020.



سجل سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، هدف تفوق منتخب الماتادور فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول بهذا الهدف.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إضافة هدف الماتادور الثانى بالدقيقة 47، بعد متابعته لعرضية جوردى ألبا.

ونجح فلورين اندونى فى تقليص النتيجة لمنتخب رومانيا بتسجيله الهدف الأول، فى الدقيقة 59، من ضربة رأسية، فشل الحارس كيبا فى التصدى لها.

وتعرض دييجو لورينتى مدافع منتخب إسبانيا، للطرد فى الدقيقة 79، ليكمل الفريق باقى المباراة بعشرة لاعبين.

وعزز منتخب إسبانيا صدارته للمجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، فيما جاء منتخب رومانيا فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى: ايرلندا 1 – 1 سويسرا

جبل طارق 0 – 6 الدنمارك

البوسنة والهرسك 5 – 0 ليشتنشتاين

فنلندا 1 – 0 اليونان

النرويج 2 – 0 مالطا

جزر فاروه 0 – 4 السويد