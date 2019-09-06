العراق تخطف تعادلا مثيرا من البحرين بتصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

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الخميس 5 سبتمبر 2019
خطف منتخب العراق تعادلا ثمينا من مضيفه منتخب البحرين، بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الخميس على ملعب "البحرين الوطنى"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، فى تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال 2022.
تقدم منتخب البحرين مبكرا، عن طريق لاعبه كميل حسان بعد مرور 9 دقائق، من تسديدة قوية، خدعت حارس العراق وسكنت شباكه.
ولكن نجح مهند على فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب العراق فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة.
وفى نفس المجموعة، كان منتخب كمبوديا قد تعادل مع ضيفه منتخب هونج كونج بنتيجة 1 – 1.
وفى إطار تصفيات كأس العالم 2022، حقق منتخب قطر فوزا عريضا على ضيفه منتخب أفغانستان، بنتيجة 6 – 0.
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