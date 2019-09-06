 ميسي قد يرحل عن برشلونة في وقت قريب

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الخميس 5 سبتمبر 2019

قالت صحف كتالونية صباح اليوم، بأن نادي برشلونة الآن قد وضع كل أمور الإنتقالات والتعاقدات خلف ظهر عقب غلق سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح الآن أمام إدارة برشلونة هدف وحيد فقط طوال هذا الموسم، وهو تجديد عقد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

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وكشفت التقارير الإعلامية عن مفجأة مدوية، وذلك بعدما أكدت بأن ليونيل ميسي يوجد في عقده بند يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في صيف عام 2020، ولكن إدارة برشلونة تعتمد على العلاقة الوطيدة بين ميسي وبين جماهير برشلونة، لذا فإنها ترغب في أن يوافق ميسي على العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة في الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم أو موسمين إضافيين.

وذكرت الصحف الكتالونية، بأن ليونيل ميسي لا يطمح في الرحيل عن صفوف برشلونة، ويعلم جيدًا بأن بقاءه في الفريق هو الأفضل بالنسبة له، خاصة بعدما اللاعب إلى مكانة كبيرة في قلوب جماهير ملعب كامب نو، ربما لم يصل لها أي لاعب كرة قدم من قبل.

الجدير بالذكر، بأن ليونيل ميسي كان وقع على عقوده الأخيرة مع برشلونة قبل نحو موسمين من الأن، ووقتها تم الإعلان بأن ميسي يتقضى أجر يجعله هو الأعلى في أوروبا كلها، وتحدثت التقارير عن حصول "البولجا"، على نحو 40 مليون يورو كراتب سنوي من نادي برشلونة، ومن المتوقع بأن يكون العقد الجديد للأسطورة ليونيل ميسي مع البلوجرانا يجعله يستمر كأعلى الاعبين أجرًا داخل القارة العجوز.