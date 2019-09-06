شكرا لقرائتكم خبر عن ملَّاك يضللون.. و«الهجن» يتوعد بالاستبعاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف الاتحاد السعودي للهجن، عن تحايل عدد من الملاك لتضليل المشاركين في السباقات، بتسجيلهم عدداً كبيراً من المطايا في نفس الشوط.

وتوعدت اللجنة المنظمة للمهرجان في نسخته الثانية، باستبعاد بقية المطايا من الشوط في حال عدم إحضار جميع المطايا المسجلة لنفس المالك، معتبرة ذلك نوعاً من التضليل.

وتزامنت تحذيرات اتحاد الهجن في الوقت الذي ستنطلق اليوم (الجمعة) الأشواط الختامية وتستمر لمدة 7 أيام وتتضمن تنفيذ 173 شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول) وستشهد الأشواط الختامية 20 شوطاً للرموز.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة عن نقل أشواط من الفترة الصباحية إلى المسائية، يومي الجمعة ‏والسبت (4 أشواط)، والأحد (5 أشواط).