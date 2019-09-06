شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته على ملعب بتروسبورت استعدادا للقاء بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس مصر.
وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بنقل التدريبات اليوم وغدا لملعب بتروسبورت بسبب اقامة الجمعية العمومية للنادي في الفترة الحالية.
وحرص الجهاز الفني للفريق على تطبيق بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباراة وقام ميتشو بتخصيص فقرة لتدريب الاعبين على ركلات الترجيح تحسبا للجوء لها في المباراة المقبلة.
ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب استعدادا للمباراة النهائية.
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