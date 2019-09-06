شكرا لقرائتكم الأهلي يدفع الشرط الجزئي لمارتن لاسارتي .. تعرف على قيمته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادى الاهلي بتحويل بدفع 350 ألف يورو للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق تمثل الشرط الجزائي في عقده وكذلك مستحقات متأخرة له.

كان الاهلي قد أقال لاسارتي مؤخراً بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر .

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وحصل لاسارتي على 350 ألف يورو أي ما يقرب من 6 مليون و500 ألف جنيه حيث حصل على جزء من هذا المبلغ "كاش" فيما تم تحويل الجزء الباقي عبر أحدى البنكوك الأجنبية.

يذكر أن الاهلي تعاقد مؤخراً مع السويسري رينيه فايلر لمدة موسم قابل للزيادة.