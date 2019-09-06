شكرا لقرائتكم عصام شلتوت يطالب بعودة الجماهير للملاعب وتفعيل اللجان الانضباطية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى الكبير عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لـ"قطاع الرياضة" بجريدة اليوم السابع ، بضرورة عودة الجماهير لملاعب الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل. وأكد على ضرورة تفعيل اللجان الانضباطية باتحاد الكرة حتى تستقيم بطولة الدورى المصرى الممتاز. وطالب عصام شلتوت خلال استضافته ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة النادى الأهلى أن اتحاد الكرة عليه التزام بضرورة تنفيذ وضع ضوابط تسير عليها اللجان وتفعيلها حتى تنتظم البطولة بالشكل الذى نراه فى الدوريات الأوروبية الكبرى. وقال عصام شلتوت أن اللجنة الخماسية تمتلك شخصيات محترمة وعليها أن تعجل من ترتيب البيت من الداخل حتى تستطيع تنظيم المسابقات بالشكل الذى ننتظره منهم، مطالبا بضرورة عودة الجمهور للملاعب من جديد خاصة وأنه لا كرة بدون جمهور.

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