شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعاقد مع مدافع سموحة موسما واحدا على سبيل الاعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع محمود منصور مدافع سموحة لمدة موسم على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . كان اللاعب قد دخل فى مفاوضات قوية مع الثلاثى طنطا واف سى مصر وحرس الحدود إلا أنه فضل الأخير نظرًا لتواجد طارق العشرى على رأس القيادة الفنية بالرغم من أنه اتفق مع مسئولى أف سى مصر فى البداية إلا أنه عاد وتراجع مفضلاً البقاء بالإسكندرية ولكن عن طريق بوابة الحدود . Advertisements ويستعد فريق حرس الحدود لخوض بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة وأسوان. وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت . ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

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