فوز ناشئات مصر للكرة الطائرة على بورتريكو بنتيجة 3/ 1...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 3/ 1 فى إطار أول أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس . وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :( 26 /24 ) , ( 25 /20 ) , ( 30 /28 ) , (25 /21) . Advertisements وأقيم حفل افتتاح البطولة قبل لقاء الافتتاح مباشرة بحضور كلا من حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية و أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس و عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة . و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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