شكرا لقرائتكم المصرى يكشف حقيقة هروب "ميسى" الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى حقيقة هروب أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" من المصرى بعد انتقاله من الزمالك للفريق البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال حلبية فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إنه فوجئ بسفر اللاعب أحمد عادل ميسى إلى اليونان للانضمام إلى أحد الأندية بعد صرف مقدم التعاقد دون علم إدارة النادى البورسعيدى.

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أكد حلبية أنه تواصل مع والد أحمد عادل ميسى لحل الأمر موضحا أنه تفهم الأمر وسيتم حل الأزمة خلال الأيام القلية القادمة.

وكان المصري تعاقد مع اللاعب بناءً على طلب إيهاب جلال المدير الفني للمصري الذي يراه إضافة كبيرة للفريق البورسعيدي، نظرًا لإمكانياته الكبيرة والمهارات الفردية التي يتمتع بها.

واتخذ اللاعب قرار الرحيل عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قيده في القائمة الأولى، وتم تصعيد اللاعب من قبل للفريق الأول بالنادي الأبيض، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية.