شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل الاستعداد للقاء بطل ليبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، فى إطار برنامجه التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الفريق لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة بعد المقبل فى ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس العرب للاندية الأبطال.

بدأ المران باجتماع مطول عقده المدير الفنى الجديد مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم ومطالبة كل لاعب بالتألق فى التدريبات لضمان التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة من أجل ارباك المنافس وحسم المباراة من جولة الذهاب.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على ايقاف المران أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء الفنية.

الاسماعيلى



الاسماعيلى





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