شكرا لقرائتكم أجانب الدوري السعودي يتألقون.. والسومة يخطف الأنظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التحق عدد من لاعبي أندية الدوري السعودي بمنتخبات بلدانهم، وذلك لخوض مباريات رسمية وودية في عدة مناسبات.

وفي إفريقيا.. كان سيدريك أميسي أبرز نجوم منتخب بلاده في مباراته أمام تنزانيا بالتصفيات الأولية لكأس العالم.. وتعادل المنتخبان بهدف لمثله في بوجومبورا البوروندية، وسيلتقي المنتخبان مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

وشارك المالي إبراهيما تانديا لاعب الحزم في ودية منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وآسيويا.. نجح السوري عمر السومة في قيادة منتخب بلاده للفوز على الفلبين بخماسية لهدفين، وسجل السومة هدفين من الخماسية التي انتهى عليها اللقاء.

وقف الأردني عامر شفيع بين خشبات منتخب بلاده في مباراته أمام الصين تايبيه، وتلقى مرماه هدفا لكن الأردن انتصر بهدفين، كان أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في انتصار بلاده بأولى مبارياته في التصفيات.

وكان البوسني ايرفين زوكانوفيتش قائد دفاع منتخب بلاده أمام ليشنشتاين في تصفيات يورو 2020، بينما تواجد زميله في الأهلي ومواطنه الفيس ساريتش خارج قائمة الثمانية عشر في مباراة يوم الخميس .

وفي أميركا الجنوبية يلعب البيروفي كاريو.. مع منتخبه فجر الجمعة.. عندما يلاقي الإكوادور في نيو جيرسي الأميركية بمباراة ودية.. قبل مواجهة البرازيل يوم الأربعاء المقبل.