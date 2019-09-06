شكرا لقرائتكم ماتيتش: سولشاير يتحمل المسؤولية.. وأحترم قراراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد إن المدرب أولي غونار سولشاير سيتحمل المسؤولية لو لم ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ولم يلعب الصربي ماتيتش، الذي كان أساسيا في خط وسط يونايتد منذ انتقاله قادما من تشيلسي في 2017، سوى 22 دقيقة هذا الموسم في مشاركته كبديل مرة واحدة. ويحتل يونايتد، الذي لم يفز باللقب منذ 2013، المركز الثامن من أربع مباريات ويتأخر بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وأبلغ ماتيتش الصحفيين قبل مواجهة صربيا ضد البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا يوم السبت "المدرب يجب أن يختار التشكيلة التي ستقاتل على لقب الدوري ولو لم يفز به سيتحمل المسؤولية. ألعب كرة القدم منذ فترة طويلة ولعبت كل المباريات تقريبا في كل الفرق في آخر 10 أعوام. لكي يلعب أحد اللاعبين يجب أن يجلس آخر على مقاعد البدلاء ويتقبل هذه الحقيقة وأفعل أنا ذلك حاليا".

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وفضل سولشاير الاعتماد على سكوت مكتوميناي البالغ عمره 22 عاما بجوار بول بوغبا في خط الوسط في أول أربع مباريات في الدوري لكن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد وخسر في مباراة وتعادل في مناسبتين.

وقال ماتيتش إنه احترم القرار وعازم على إثبات للمدرب النرويجي أنه جدير بمكان في التشكيلة الأساسية. في أول مباراتين أو ثلاث اختار التشكيلة الأساسية بدوني. اجتهد بقدر الإمكان. نحترم القرار والأمر يعود لي لإظهار أنه خطأ هذا القرار وأن يعيدني إلى حيث انتمي، لا توجد مشكلة. أبلغته أنني لا أتفق معه لكنه هو من يختار الفريق".

ويستضيف يونايتد منافسه ليستر سيتي صاحب السجل الخالي من الهزيمة يوم 14 سبتمبر.