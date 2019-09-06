الأندية الإنجليزية تهيمن على ترشيحات تشكيلة "فيفا"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم ثلاثي المنتخب الألماني، مارك اندري تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني وتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، لقائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي لعام 2019 التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) يوم الخميس.

وشملت قائمة المرشحين 55 لاعبا من بينهم خمسة حراس مرمى و20 مدافعا و15 لاعب خط وسط و15 مهاجما.

وضمت البرازيل أكبر عدد من المرشحين في القائمة بإجمالي عشرة لاعبين على رأسهم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ضمت القائمة سبعة لاعبين من منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

واحتوت القائمة على 11 لاعبا من نادي برشلونة وتسعة لاعبين من ريال مدريد وثمانية لاعبين من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وسبعة لاعبين من ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

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وسيتم الإعلان عن قائمة التشكيل المثالي التي تضم 11 لاعبا في 23 سبتمبر الجاري في ميلان على هامش توزيع جوائز الفيفا للأفضل في العالم.

وضمت القائمة في حراسة المرمى : أليسون بيكر (ليفربول)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، مارك اندريه تير شتيغن (برشلونة)، ايدرسون (مانشستر سيتي)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

وفي خط الدفاع: فيرجيل فان ديك (ليفربول)، خوردي ألبا (برشلونة)، الكسندر ارنولد (ليفربول)، داني كارفخال (ريال مدريد)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، ماتياس دي ليخت (أياكس –يوفنتوس)، داني الفيش (باريس سان جيرمان- ساو باولو)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، دييغو غودين (أتلتيكو مدريد- إنتر ميلان)، كاليدو كوليبالي نابولي، مارسيلو (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، جواو كانسيلو (يوفنتوس- مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، ايميريك لابورت (مانشستر سيتي)، اندرو روبرتسون (ليفربول)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)، رافايل فاران (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: ايدين هازارد (تشيلسي- ريال مدريد)، كاسيميرو (ريال مدريد)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، كريستيان إيركسن (توتنهام)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فرانك دي يونغ (أياكس- برشلونة)، نغولو كانتي (تشيلسي)، توني كروس (ريال مدريد)، آرثر ميلو (برشلونة)، أرتورو فيدال (برشلونة)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، ايفان راكيتيتش (برشلونة)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، دوشان تاديتش (أياكس).

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) أنطوان غريزمان (أتليتكو مدريد- برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، سون هيونغ مين توتنهام، هاري كين (توتنهام)، لويس سواريز (برشلونة) روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، ساديو ماني (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (باريس سان جيرمان)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).