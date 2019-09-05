انت الان تتابع منبوذ زيدان يغلق الباب في وجه عملاق ألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماريانو دياز

كشف تقرير صحفي أن مهاجم ريال مدريد الشاب فضل البقاء في دكة بدلاء "الميرنغي" على الانتقال إلى فريق ألماني عملاق في فترة الانتقالات الصيفية. "منبوذ" المدرب زين الدين زيدان يأمل في الحصول على دقائق لعب أكثر مع ريال مدريد.

قبيل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، طالب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أكثر من لاعب في تشكيلة الفريق بضرورة البحث عن تحدٍ جديد، لاسيما وأن "الميرنغي" يرغب في نسيان خيبة أمل الموسم الماضي، والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ويأتي ماريانو دياز على رأس اللاعبين، الذين وجه إليهم زين الدين زيدان كلامه، لاسيما مع تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي الواعد لوكا يوفيتش. بيد أن دياز لا يريد على ما يبدو الرحيل عن "الميرنغي" ويفضل عوضاً عن ذلك البقاء على دكة بدلاء ريال مدريد.

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فقد ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن ماريانو دياز، رفض الانتقال إلى فريق شالكه في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن النادي الألماني كان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدماته.

وأوضح موقع "شبورت بيلد" أن شالكه كان على استعداد لدفع راتب ماريانو دياز السنوي، والذي يبلغ 4 مليون يورو، وأردف أن عدم مشاركة الفريق الألماني في المسابقات الأوروبية هذا الموسم كان من بين أسباب رفض ماريانو دياز الانتقال إلى شالكه.

ويرغب ماريانو دياز (26 عاماً) في البقاء مع ريال مدريد، إذ يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف سنة 2023، فيما يأمل "الأبيض الملكي" في رحيل اللاعب قريباً عن الفريق، والذي يُقدر سعره حالياً بـ 20 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت".