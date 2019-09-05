شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون: الكرة الذهبية لا تُمنح لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق الحارس البرازيلى أليسون بصورة ملحوظة الموسم الماضى، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده البرازيل للتتويج بكوبا أمريكا. وبعد هذه المستويات المميزة، أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية حوارًا مع الحارس البرازيلى، تطرق من خلاله إلى ما يهمه هذا الموسم بعد تتويجه بلقب دورى الأبطال وكوبا أمريكا. وقال: «هناك العديد من الأهداف الجماعية والفردية التى أسعى لتحقيقها سواء مع ليفربول أو البرازيل، ولا يزال أمامى الكثير لأنجزه، وآمل أن يكون هذا الموسم جيدًا كسابقه». وعن اللقب الذى منحه الرضا الأكبر بينهما، أجاب: «كل لقب له أهميته، دورى أبطال أوروبا أهم بطولة للأندية فى أوروبا، وليفربول لم يتوج بلقبها منذ فترة طويلة، وكوبا أمريكا لقب خاص للغاية، كونه الأول لى مع المنتخب، كما أننا توجنا به على أرضنا وأمام جماهيرنا وأسرنا».

وأضاف: «كان موسمًا خاصًا للغاية مع ليفربول، استمتعنا به كثيرًا، ولكن فى كرة القدم، لا يوجد المزيد من الوقت للاحتفال، بدأنا حملة جديدة بالفعل، بأهداف أخرى، ويجب أن نطارد تلك الأهداف». وتطرق الحارس البرازيلى للحظة الأصعب والأكثر تعقيدا له هذا الموسم قائلا: «عشنا كثيرا من اللحظات الخاصة، ومن الصعب اختيار واحدة. ربما العودة أمام برشلونة، لاسيما أن المباراة كانت معقدة وأمام أحد أقوى الفرق فى العالم». وعلق أليسون على إمكانية ترشحه للفوز بالكرة الذهبية: «الأمر ليس سهلًا وتزداد صعوبته بالنسبة لحراس المرمى، لكنى أقدم عملى بصورة جيدة، والجماهير تقدر ذلك».

وعن السبب وراء عدم تقدير حراس المرمى مثل المهاجمين ولاعبى وسط الملعب، أوضح: «هى قضية معقدة، فالحراس يشاركون بصورة أكبر فى المباريات، ويجب أن يجيدوا اللعب بأيديهم وكذلك بأقدامهم للمساهمة فى بناء الهجمة».

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وواصل حديثه: «كما أن الحارس هو من يملك رؤية لكل الملعب، وهو من يوجه زملاءه. الفارق أن حراس المرمى لا يسجلون الأهداف، بل يمنعون تسجيلها، وتحب الجماهير الاحتفال بالأهداف، فهذه هى اللحظة الأهم فى كرة القدم، وهذا سبب تفوق المهاجمين». ويعد الروسى ليف ياشين، حارس المرمى الوحيد الذى توج بالكرة الذهبية فى عام 1963 وتحديدًا منذ 56 عامًا. وعن ذلك قال أليسون: «الأمر ملحوظ، وبالتالى ندرك صعوبة الأمر على حراس المرمى، نعم سيكون فخرًا كبيرًا بالنسبة لى، ولكن أفضل التركيز على تأدية عملى ومساعدة ليفربول هذا الموسم». وتحدث البرازيلى عن كيفية محافظته على مستواه بعد توهجه مع ليفربول ومن قبله فى روما: «من يعرفنى يدرك جيدا أننى أركز بشدة، أتمتع بالهدوء والتركيز فى عملى وأبحث دائمًا عن التطور».

وتابع: «تمتعت بعامين جيدين فى إيطاليا ونضجت كثيرًا كلاعب وكإنسان هناك، وتعلمت الكثير فى موسمى الأول بإنجلترا، وأنا على ثقة بأننى سأتعلم المزيد وسأتطور دائمًا».

وعن قدرة ليفربول على الفوز بلقبى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا هذا الموسم، أكد: «سنقاتل من أجل كل الألقاب، ولكن هناك فرق قوية أخرى تملك نفس أهداف ليفربول».

واختار أليسون التصدى الأصعب له فى الموسم الماضى وتحدث عن مثله الأعلى فى حراسة المرمى، فقال: «من الصعب اختيار لحظة واحدة، ولكن التصدى الأهم كان أمام نابولى وتحديدًا أمام ميليك فى الدقيقة الأخيرة فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا، وعن مثلى الأعلى هناك الكثير، ولكنى سأختار تافاريل».