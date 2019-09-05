شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: أشعر بالحزن لجلوسى على مقاعد البدلاء بـ«ليفربول الإنجليزى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الكرواتى ديان لوفرين، مدافع ليفربول، بأنه كان يريد الرحيل عن فريقه، فى فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، لافتاً إلى أن المدرب الألمانى يورجن كلوب أقنعه بالبقاء.

وقال لوفرين، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «نعم فكرت فى الرحيل، كنت أعلم أننى قدمت أفضل ما لدى، وفزت مع الفريق بدورى أبطال أوروبا، وأنا لست من هؤلاء اللاعبين الذين يفضلون البقاء على مقاعد البدلاء وكسب الأموال». وأضاف: «أشعر بالسعادة لأن ليفربول حاول دائما الحفاظ علىّ، أخبرنى كلوب ذات مرة قائلا: أنت لاعب من الدرجة الأولى، لن نسمح لك بالرحيل، نحن بحاجة إليك». وتابع المدافع الكرواتى: «أردت الرحيل، لكن قيل لى إن ليفربول يحتاجنى، وأنا تقبلت ذلك.. الأسبوع الماضى تحدثت إلى كلوب مرة أخرى، أخبرنى أنه يفهمنى، ويعرف أننى لست سعيدًا، لكنه قال لى: الأمر انتهى، أريدك أن تصفى ذهنك، أنا أرى أنك مهم للفريق». واختتم قائلا: «قال لى بعض الناس من حولى: ماذا يهمك، فأنت فى نادٍ كبير، اصمت وخذ المال، لكننى لست سعيدا على مقاعد البدلاء». وعن العروض التى وصلته، قال لوفرين: «لقد تواصل معى ميلان، لكن روما كان أكثر إصرارًا، ومع ذلك المفاوضات لم تكن ناجحة». وأردف: «لا أريد الذهاب إلى أى مكان كى أظهر لشخص ما من أنا وكيف ألعب.. أنا لاعب محترف، فزت بدورى أبطال أوروبا والميدالية الفضية فى كأس العالم، لقد فعلت أشياء رائعة فى كرة القدم، ولا أستحق أن أرحل معارًا ويطالبنى أحد بإظهار قدراتى». واختتم بقوله: «لم أكن أرغب فى الانتقال مجبرًا، قبل عامين وقعت على عقد لمدة 4 سنوات، لقد استمتعت بكل لحظة هنا، ولم يكن ذلك ممكنًا فى نادٍ آخر.. كلوب أخبرنى أنه يمكننى مغادرة ليفربول إذا وجدت فريقًا جديدًا، لكنه قال أيضًا إنه يحتاجنى». وكان لوفرين قد انضم إلى ليفربول، قادما من ساوثهامبتون الإنجليزى، عام 2014.