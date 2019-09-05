شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن موعد طرح تذاكر نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد طرح تذاكر مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر. ويلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب برج العرب. Advertisements وقال مرتضى منصور، في تصريحات للمركز الأعلامي: «سيتم الإعلان عن منافذ التذاكر للجماهير وطرحها بداية من الغد». وواصل: «أطالب الجماهير بالتركيز مع مساندة الزمالك فقط، لا هجوم على الأهلي أو تكسير المنشآت أو المدرجات». وأضاف: «أتمنى الالتزام والنظام، بيراميدز فريق قوي وبه لاعبون جيدون خاصة أبناء الزمالك». وأتم: «سنجتهد في المباراة، وتوفيق الله وبذل أقصى جهد سيتوجنا باللقب».

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