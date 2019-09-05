شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف عن بند سري «مُخيف» في عقد ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «إل بايس» الإسبانية عن بند «سري» في عقد أسطورة فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يحق له الرحيل عن النادي دون مقابل في نهاية أي موسم وفقًا للعقد الذي تم توقيعه مؤخرًا قبل عامين.

وبحسب صحيفة «إل بايس» الإسبانية، لا يزال أسطورة برشلونة ليونيل ميسي صاحب الـ32 عامًا في قمة عطائه، إلا أن بندا في عقده الأخير الذي وقعه مع النادي الإسباني قبل عامين يحمل خبرا «مخيفًا» بالنسبة لعشاق النادي.

فالنجم الأرجنتيني بإمكانه ترك ناديه الإسباني مجانًا في نهاية أي موسم، وفقا للبند «السري» الذي وقع عام 2017 بين النادي واللاعب.

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وفقا للصحيفة، قال الصحفي الكتالوني المعروف رامون بيسا، إن بإمكان ميسي الرحيل عن بطل إسبانيا يوم 30 يونيو من كل عام.

إلا أن بيسا أكد أن البند الخاص يسمح لميسي بالانتقال لأي ناد خارج أوروبا، ولا يشمل الانتقال لأي ناد داخل القارة العجوز.

وقالت الصحيفة إن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين، لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.

وسينتهي عقد ميسي الحالي صيف 2021، ومن المتوقع أن يجدد صاحب الكرات الذهبية الخمس مع ناديه، الذي قضى فيه كل سنوات مسيرته بكرة القدم الاحترافية.