إيطاليا تُسقِط أرمينيا بثلاثية في تصفيات أمم أوروبا 2020

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسقط المنتخب الإيطالي مضيفه الأرميني بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فازجين سارجسيان روبييليكان، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.
جاءت البداية التهديفية من أصحاب الأرض، في الدقيقة 11، حيث سجل ألكسندر كارابيتيان التقدم لصالح المنتخب الأرميني.
ولكن بعد مرور 17 دقيقة فقط، نجح أندريه بيلوتي في إدراك التعادل للضيوف الإيطاليين بالدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
واستمر التعادل في الشوط الثاني، حتى الدقيقة 77، قبل أن يمنح لورينزو بيلجريني التقدم للأتزوري، من هنا سيطر أبطال العالم 2006 على مجريات المباراة وسرعان ما سجلوا الهدف الثالث لتأكيد فوزهم عن طريق أندريه بيلوتي مرة أخرى بالدقيقة 80.
بهذه النتيجة، يحافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليًا من الهزيمة أو التعادل ويحصد العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يتجمد رصيد المنتخب الأرميني عند النقطة السادسة بالمركز الثالث.
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