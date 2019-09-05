برشلونة يعطي فالفيردي الفرصة الأخيرة قبل الإقالة

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الخميس 5 سبتمبر 2019
فالفيردي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك تفكير داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني تجاه إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.
وأشارت التقارير الكتالونية ، أن إدارة نادي برشلونة أصبحت في حيرة من أمرها فيما يتعلق بمستقبل المدرب أرنستو فالفيردي؛ خاضة بعد للنتائج السليية التي حققها الفريق الكتالوني في بطولة الدوري هذا الموسم.
وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث مباريات حيث تعادل الفريق في مباراة وخسر أخرى؛ ليجمع ٤ نقاط فقط تجعله في المركز الثامن في جدول الترتيب.
وقالت تقارير صحفية كتالونية؛ بأن الادارة الان تخطط لأقالة المدرب أرنستو فالفيردي في حالة التعثر من جديد.
ولكن ربما الشئ الوحيد الذي يعيق إدارة برشلونة عن إقالة فالفيردي هو عدم وجود البديل الجاهز لقيادة النادي في الوقت الحالي؛ وفي حالة توفره فإن ادارة البلوجرانا ستقوم بإقالة المدرب الإسباني في الحال.
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