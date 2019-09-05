السعودية تتعادل مع مالي في الظهور الأول لهيرفي رينارد

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 اكتفى منتخب السعودية بالتعادل مع مالي بنتيجة (1-1)، في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتقدم أداما تراوري لمنتخب مالي في الدقيقة 38، ثم تعادل سالم الدوسري للأخضر في الدقيقة 53 من عمر المباراة. Advertisements شاهد هدف مالي وهدف السعودية ونجح الدوسري في تسجيل سابع أهدافه الدولية مع منتخبنا الوطني، في أولى مباريات الأخضر تحت قيادة المدير الفني الفرنسي ايرفي رينارد. وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 89، عن طريق عبد الله الحمدان الذي انفرد بحارس مالي، ديارا، بعد تمريرة من خالد السميري، قبل أن ينجح الحارس في التصدي للكرة. Advertisements Advertisements

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