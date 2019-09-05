شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز.. دونجا يختار التشكيل المتوقع لنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك وبيراميدز المنتظر إقاماتها الأحد المقبل عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويلتقى فريقا الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى المباراة التى ستجمعهما مساء الأحد بملعب استاد برج العرب أمام 20 ألف مشجع.

وقال تامر عبد الحميد: وجهة نظرى فى تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز

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خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - شيكابالا - أشرف بن شرقى - امام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

الحضور الجماهيري

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.