شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي بيراميدز حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصرالمقرر لها الأحد المقبل فى الثامنة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية ، و تم إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة بذلك.

وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج.

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تنص اللوائح على تحمل النادي الطالب للحكام تكاليف إستقدام حكام أجانب والتى تبلغ 25 ألف دولار.