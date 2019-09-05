شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج.
تنص اللوائح على تحمل النادي الطالب للحكام تكاليف إستقدام حكام أجانب والتى تبلغ 25 ألف دولار.
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