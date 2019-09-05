شكرا لقرائتكم "الجندي وحامد" يتأهلان إلى نهائى بطولة العالم للخماسى الحديث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث، أحمد الجندي وإسلام حامد، من التأهل إلي نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بالمجر. Advertisements وتأهل أحمد الجندي للنهائي بعد احتلالة المركز الخامس بالتصفية الثانية برصيد 1131 نقطة، فيما حل زميلة إسلام حامد في المركز التاسع برصيد 1128 نقطة بالتصفية الثالثة. الجدير بالذكر أن نهائي الرجال سيقام بعد غداً السبت فيما سيقام نهائي السيدات يوم غداً الجمعة والتي تمثلنا فيه بطلتنا الاولمبية الشابة سلمي عبد المقصود، حيث تختم البطولة بمنافسات الزوجي المختلط .

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