شكرا لقرائتكم "كيجو" وأنس أسامة يجددان عقديهما مع سلة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الثنائى مصطفى كيجو و انس أسامة لاعبى فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، على تجديد عقودهما مع الفريق، بعد سلسلة من المفاوضات .

كان كيجو قد تلقى عروضا من 3 أندية من كبار دورى السلة ، خلال الايام الماضية ، لكنه بعد دراسة الامر استقر على الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض

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ودخل مسئولى الزمالك فى مفاوضات مع الثنائى كيجو و انس ، و ابلغ اللاعبان غدارة النادى بالموافقة على تجديد العقود ،و يتبقى التوقيع على العقود الجديدة

ويتبقى فى عقد كيجو عام آخر، إلا أن المفاوضات بدأت معه مبكرا لتجنب رحيله أو تلقيه عروضا من أندية أخرى، فى ظل المستوى الذى ظهر به خلال بطولة الدورى التى توج بها الفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك ضم كل من سامى العراقى من الدورى الاسبانى والدنماركى ، و كريم الدهشان ، و مصطفى مشعل من الاهلى .