شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الطيران 25/17 بدوري المحترفين لكبار اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من الفوزعلى نظيره الطيران بنتيجة 25 /17 فى إطار أولى جولات دورى المحترفين للكبار.

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وتضمنت هذه الجولة فوز كلا من 6 أكتوبر على الأوليمبى، وسبورتنج على هليوبوليس 25 /23، وسموحة على جزيرة الورد 29 /17، والجزيرة على الحوار 26 /23، والزهور على محافظة الفيوم 23 /22، بينما تعادل أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام 22/22 .

وتقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من، الطيران مع الزمالك، والمعادى مع الأوليمبى، وهليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام مع سبورتنج، وجزيرة الورد مع البنك الأهلى، والحوار مع أصحاب الجياد، ومحافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة .