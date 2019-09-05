شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الطيران 25/17 بدوري المحترفين لكبار اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمكن فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من الفوزعلى نظيره الطيران بنتيجة 25 /17 فى إطار أولى جولات دورى المحترفين للكبار.
وتضمنت هذه الجولة فوز كلا من 6 أكتوبر على الأوليمبى، وسبورتنج على هليوبوليس 25 /23، وسموحة على جزيرة الورد 29 /17، والجزيرة على الحوار 26 /23، والزهور على محافظة الفيوم 23 /22، بينما تعادل أصحاب الجياد مع حدائق الأهرام 22/22 .
وتقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من، الطيران مع الزمالك، والمعادى مع الأوليمبى، وهليوبوليس مع الأهلى، وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام مع سبورتنج، وجزيرة الورد مع البنك الأهلى، والحوار مع أصحاب الجياد، ومحافظة الفيوم مع سموحة والزهور مع الجزيرة .
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