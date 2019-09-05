شكرا لقرائتكم حرس الحدود يهزم النصر 3/2 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الفوز على النصر بنتيجة 2/3 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ويستعد فريق حرس الحدود لخوض بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد وتضم 4 فرق هى الجونة ومصر المقاصة وأسوان والحدود . Advertisements وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت . ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يهزم النصر 3/2 وديا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.