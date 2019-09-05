شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لأهلى بنغازى بالجمل التكتيكية على الطريقة الصربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، تدريباته مساء اليوم الخميس، فى إطار برنامجه التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد، ومواجهة أهلى بنغازى فى البطولة العربية للاندية، حيث يستعد الدراويش بقيادة الصربى "ميودراج يسيتش" لملاقاة الأهلى الليبي، مساء الجمعة، بعد المقبل فى ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس العرب للاندية الأبطال.

بدأ مران الإسماعيلى باجتماع مطول عقده المدير الفنى الجديد مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم ومطالبة كل لاعب بالتألق فى التدريبات لضمان التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وشمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة من أجل إرباك المنافس وحسم المباراة من جولة الذهاب.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة جميع اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على إيقاف المران أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء الفنية.

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وعقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى اجتماعا مع محمد مخلوف لاعب ارتكاز الفريق وذلك على هامش المران مساء اليوم.

ويحرص الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم بالفريق.

وانضم مخلوف لصفوف الدراويش قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.