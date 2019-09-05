شكرا لقرائتكم رومانيا تهزم الأرجنتين فى مونديال ناشئات الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات رومانيا للكرة الطائرة على نظيره الأرجنتين بنتيجة 3/ 0 فى إطار أول أيام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة . وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :( 25 / 17 ) , ( 25 /21 , ( 25 / 23) . Advertisements و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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