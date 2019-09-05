شكرا لقرائتكم الأوليمبي يعتذر عن استضافة بطولة الدورى الممتاز للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتذر النادى الأوليمبى بالأسكندرية، عن استضافة منافسات بطولة الدورى الممتاز للكاراتيه المقرر إقامته فى الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجارى .
وتلقى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، خطابا من مسئولى الأولمبى يعتذرون فيه عن استضافة البطولة، وتم ابلاغ مراكز الشباب و مسئولى الاندية المشاركة فى البطولة بنقل المنافسات من الأسكندرية .
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن الجدول التفصيلى للبطولة، ومكان إقامتها بعد غد السبت .
الجدير بالذكر أن الكاراتيه يشارك فى معسكر خارجى باليابان، ويسبق بطولة الدورى العالمى، ومن قبله تحقيق 15 ميدالية متنوعة فى دورة الالعاب الافريقية التى اقيمت بالمغرب .
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