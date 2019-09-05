شكرا لقرائتكم الجونة يضم مدافع الزمالك فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الجونة فى الحصول على خدمات مدافع الزمالك الشاب أحمد أباظة فى صفقة انتقال حر.

الجدير بالذكر أن الجونة استعان بعدد من نجوم الأهلى السابقين لتدعيم صفوفه ضمن خطته التى تهدف إلى المنافسة على تحقيق مستويات قوية والمنافسة على التواجد داخل المربع الذهبى فى الموسم الجديد، واللاعبين المنضمين من الأهلى للجونة هم: باسم على "إعارة" عمر رضوان "بيع نهائي" محمد نجيب "بيع نهائي" عمرو سعداوي "بيع نهائي" أحمد ياسر ريان "إعارة" إسلام محارب "بيع نهائي" Advertisements عمرو بركات "بيع نهائي" أكرم توفيق "إعارة" محمود الجزار "إعارة"

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