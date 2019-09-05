شكرا لقرائتكم المقاصة يغادر إلى الغردقة غدا للمشاركة فى دورة الجونة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر فريق الكرة الأول بنادي مصر للمقاصة القاهرة صباح غدا الجمعة، متوجها إلى مدينة الجونة للمشاركة في الدورة الودية الرباعية التي ينظمها نادي الجونة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدوري الجديد.

ويشارك فى دورة الجونة كلا من المقاصة و حرس الحدود واسوان والجونة.

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وحرص الجهاز الفنى للمقاصة على اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة إلى السفر للجونة من أجل تجهيز الجميع لمباريات الدوري،بينما يغيب شريف حازم عن السفر للجونة بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة أسبوعين تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور امين رفعت طبيب الفريق.

من جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة للمقاصة على أهمية المشاركة في دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى اعتبارها فرصة جيدة للجهاز الفني من أجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لاعلي فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي مع اندية الممتاز قبل انطلاق الدوري.