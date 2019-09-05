شكرا لقرائتكم بيراميدز والزمالك.. 76 مليون جنيه حصيلة الأبيض من بيع اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادى الزمالك التى أعلن عنها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عن حصول النادى على 76.5 مليون جنيه عائدات بيع لاعبين خلال العام المالى المنقضى.

ووفقًا للميزانية فإن نادى الزمالك قام بشراء لاعبين بقيمة 51.5 مليون جنيه ليحقق بذلك النادى فائض مالى من بند بيع وشراء اللاعبين قدره 25 مليون جنيه.

وتواصل الجمعية العمومية بنادى الزمالك أعمالها على مدار اليومين المقبلين، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الفريق لخوض نهائى كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

الحضور الجماهيري



ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.