الأهلى يستقر على ضم لاعب جديد قبل غلق باب الميركاتو الصيفى...

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جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الاهلي على ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيف الجارية بعد الجلسات الأخيرة للجنة وبعد حسم ملف المدرب الأجنبي. وتعاقد الاهلي مؤخراً مع المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق لمدة موسماً قابل للزيادة خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت غقالته عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز. Advertisements ورغم أن إدارة الاهلي سبق وألمحت إلى أنها أكتفت بضم 3 لاعبين ، هم المالي آليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر ومحمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي "قفشة" من بيراميدز بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيليفد الإنجليزي إلا أن الايام الماضية شهدت تأكيدات بل ومحاولات من الإدارة الأهلاوية لضم صفقة جديدة. ويحق للأهلي استبدال خمسة لاعبين خلال الفترة الحالية قبل إغلاق باب القيد محلياً يوم 16 سبتمبر الجاري. وتناقش لجنة لتخطيط مع فايلر فكرة تدعيم الفريق بصفقة قوية خلال الأيام المقبلة خاصة وأن الإدارة الحمراء أنتهت من "صداع" المدرب الجديد وباتت ترغب في تدعيم الفريق بلاعب مُتميّز.

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