شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يستعد لمواجهة السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني للفريق، مرانه الأساسي اليوم علي الملعب الرئيسى لستاد السويس، استعدادا لمواجهة بعد غد السبت أمام نظيره السعودي ضمن برنامج إعداد الفريق لنهائيات الأمم الافريقيه تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهله في الوقت نفسه لأولمبياد طوكيو 2020 .

شارك في المران جميع اللاعبين بإستثناء محمد صادق الذي أدي تدريبات علاجيه تحت اشراف الجهاز الطبي، فيما خاض ثلاثي حراس المرمي تدريبا مكثفا تحت إشراف أسامه عبدالكريم مدرب حراس المرمى، واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب تابعها عدد قليل من الجماهير سمح الجهاز الفني بتواجدهم لمتابعة المران .