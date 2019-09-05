شكرا لقرائتكم تعرف على الملعب المستضيف لمباريات الأهلي والزمالك أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولى نادى طنطا أنه تم أخطار الجهات الأمنية بالغربية، باختيارهم ملعبى غزل المحلة وبنها، لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. Advertisements يذكر أن طنطا صعد للدورى الممتاز مجددا عن مجموعة بحرى بقيادة أيمن المزين والذى قرر فايز عريبى رئيس النادى استمراره بعد الصعود للأضواء. وتعاقد مجلس إدارة طنطا مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه بناء على رؤية الجهاز الفنى لابناء السيد البدوي بقيادة أيمن المزين الذى يسعى لتقديم الفريق بصورة قوية فى بداية البطولة التى تنطلق نهاية الشهر الجارى.

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