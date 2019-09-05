شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد الأندية فى القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، زيادة عدد الأندية فى القسم الثاني إلى 14 فريق بدلاً من 12 فريقا فى الموسم الجديد لدوري المظاليم.
من المنتظر أن يعلن مسئولو اللجنة الخماسية وتحديداً جمال محمد على نائب رئيس اللجنة عن التفاصيل النهائية الخاصة بالقسم الثاني يوم السبت المقبل .
ومن المرجح أن ينطلق دورى القسم الثاني للموسم الجديد 2019- 2020 فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .
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