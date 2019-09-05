شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد الأندية فى القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، زيادة عدد الأندية فى القسم الثاني إلى 14 فريق بدلاً من 12 فريقا فى الموسم الجديد لدوري المظاليم.

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من المنتظر أن يعلن مسئولو اللجنة الخماسية وتحديداً جمال محمد على نائب رئيس اللجنة عن التفاصيل النهائية الخاصة بالقسم الثاني يوم السبت المقبل .

ومن المرجح أن ينطلق دورى القسم الثاني للموسم الجديد 2019- 2020 فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .