أحمد مدبولي يظهر بقناع التنفس فى مران الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل ظهر أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى بالقناع الذى يختص بعملية التنفس خلال مران الفريق مساء اليوم ، وذلك بناء على طلب من مخطط الأحمال التونسى أكرم علياوى.

أحمد مدبولي بقناع التنفس وخاض مدبولى تدريبات إضافية بشكل منفرد عقب انتظامه بالتدريبات الجماعية تحت إشراف مدرب الأحمال من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية لديه. ويستعد الإسماعيلي لملاقاة أهلى بنى غازى يوم الجمعة بعد المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. وبدأ مران الاسماعيلى باجتماع مطول عقده المدير الفنى الجديد مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم ومطالبة كل لاعب بالتألق فى التدريبات لضمان التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق. وشمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة من أجل ارباك المنافس وحسم المباراة من جولة الذهاب. Advertisements واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على ايقاف المران أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء الفنية. وعقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى اجتماعا مع محمد مخلوف لاعب ارتكاز الفريق وذلك على هامش المران مساء اليوم. ويحرص الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم بالفريق. وانضم مخلوف لصفوف الدراويش قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.

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