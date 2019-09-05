شكرا لقرائتكم فيتوريا يمنح اللاعبين راحة ليومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر تدريباته يوم الخميس والتي استهلها المدير الفني روي فيتوريا باجتماع مع اللاعبين في إطار تحضيرات الفريق لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا التي تنطلق بعد فترة التوقف الدولي.

وركز فيتوريا خلال مران يوم الخميس على الجوانب التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة، كما منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد.

ويستضيف النصر نادي الشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.