شكرا لقرائتكم الفيحاء يختتم استعداداته لمواجهة الشباب ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة على ملعب الأخير في الرياض وذلك في إطار استعدادت الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق حصة تدريبية مسائية يوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية "الرديف" بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.

وسيواجه الفيحاء نظيره الهلال في أولى مباريات الفريقين بعد فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.