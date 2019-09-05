شكرا لقرائتكم الفيحاء يختتم استعداداته لمواجهة الشباب ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة على ملعب الأخير في الرياض وذلك في إطار استعدادت الفريق لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق حصة تدريبية مسائية يوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية "الرديف" بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو والجهاز الفني المساعد.
وسيواجه الفيحاء نظيره الهلال في أولى مباريات الفريقين بعد فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يختتم استعداداته لمواجهة الشباب ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.